Exclusief voor abonnees Burgemeester Lippens dreigt 'ongehoorzame' beachbars te sluiten 22 juli 2019

00u00 0

De beachbars in Knokke-Heist krijgen vanaf deze week controle, omdat het gemeentebestuur heeft vastgesteld dat verschillende uitbaters tegen de afspraken in eten serveren. Sommigen hebben zelfs heuse menukaarten, terwijl enkel tapas toegestaan zijn "die in één of twee happen genuttigd kunnen worden". "Het is niet de bedoeling dat die strandbars halve restaurants worden. Wie zich niet aan de regels houdt, moet z'n zaak sluiten", waarschuwt burgemeester Leopold Lippens. Het bestuur wil in de eerste plaats de ruim 200 restaurants in Knokke-Heist beschermen. "Ook voor hen is het nu topseizoen", zegt schepen van Strand Anthony Wittesaele. "We hebben duidelijk in het lastenboek aangegeven wat wel en niet kan voor de beachbars. Maaltijden waar bestek voor nodig is, zijn verboden." Vorig jaar werden de 24 strandbars ook al op de vingers getikt na klachten over 'promilletoeristen': mensen die zich overdag bezatten op het strand en nadien voor overlast zorgden. (MMB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis