Burgemeester laat E40-parking Groot-Bijgaarden sluiten 25 januari 2018

00u00 0

De snelwegparking langs de E40 richting Gent in Groot-Bijgaarden gaat onherroepelijk dicht voor overnachtende truckers. Willy Segers (N-VA), burgemeester van Dilbeek waar Groot-Bijgaarden een deelgemeente van is, stelt alles in het werk om dit zo snel mogelijk in voege te laten treden. "Gisteren had ik een gesprek met mijn collega uit Asse en de korpscheffen van de zones Dilbeek en AMOW en de federale politie. Er bestond discussie over het feit of dit al dan niet een beslissing van de gouverneur dient te zijn, maar minister Ben Weyts (N-VA) verzekerde mij dat ik die zelf mag en kan nemen." Een hek zal elke avond om 22 uur de toegang tot de vrachtwagenparking afsluiten en pas om 6 uur opnieuw openen. De parking en pompen voor personenwagens, het restaurant, de winkel en het hotel blijven dus 's nachts wel nog toegankelijk. De maatregel komt er nadat het vluchtelingenprobleem op de parking bleef escaleren. Vorige week moesten aangevallen agenten een waarschuwingsschot lossen. (TVP)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN