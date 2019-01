Burgemeester Gdansk sterft na mesaanval 15 januari 2019

00u00 0

De burgemeester van de Poolse havenstad Gdansk is in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij zondagavond opliep na een mesaanval. Pawel Adamowicz werd tijdens een liefdadigheidsevent voor het oog van honderden mensen neergestoken door een onbekende. De 53-jarige politicus - al burgemeester van de stad sinds 1998 - sprak het volk toe, toen een man het podium bestormde en hem verscheidene keren met een mes stak. De dader werd vlak na de aanval overmeesterd en opgepakt. Het zou om een 27-jarige gaan die eerder al een straf uitzat voor een bankoverval. Op videobeelden is onder meer te zien hoe hij op het podium bleef staan en juichte na de aanval.