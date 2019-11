Exclusief voor abonnees Burgemeester en schepen krijgen samen zoontje 19 november 2019

Kruibeke is een inwoner rijker, en daar hebben burgemeester Dimitri Van Laere (46) en schepen Caroline Vermeulen (36) zelf voor gezorgd. Zondagavond werd hun zoontje Florian geboren. De twee N-VA-politici werden vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar een koppel. En sinds hun eedaflegging als burgemeester en schepen begin dit jaar zijn ze niet alleen geliefden, maar ook collega's. Dat is niet tegen de wet, al mogen ze niet met elkaar trouwen of wettelijk samenwonen. Echtgenoten mogen immers niet samen in de gemeenteraad zetelen. Maar een baby, dat kan dus wel. Of dit het begin is van een nieuwe politieke dynastie? "Dat is zeker niet onze ambitie", lachen de kersverse ouders. "Zolang hij maar gelukkig is!" (PKM)

