Burgemeester De Wever wil herinnerd worden als Bart de Bouwer 05 januari 2019

00u00 0

Bart De Wever heeft gisteren in het bijzijn van zijn gezin de eed afgelegd. Het plechtige moment was voor de burgemeester naar eigen zeggen een sacraal moment. "Het is toch de echte kick-off van nog eens zes jaar. Ik hoop in deze legislatuur met deze ploeg meer consensus te vinden en een rustigere periode tegemoet te gaan. Toen we er zes jaar geleden aan begonnen, was dat het einde van een era socialistisch beleid. Het is normaal dat dat woelig van start gaat." Zelf wil De Wever over 100 jaar graag herinnerd worden vanwege alle bouwprojecten. "Net zoals bij Van Schoonbeek. Wat die man voor de stad gedaan heeft kan je letterlijk aanwijzen met de vinger. Dat zou ik ook wel willen: we gaan de ring rond maken, een brug over de Schelde bouwen, ons erfgoed in ere herstellen... Voor dergelijke projecten wil ik graag herinnerd worden."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN