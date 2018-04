Burgemeester Brakel stapt op nadat hij onder invloed dorpsgenoot aanrijdt 21 april 2018

Stefaan Devleeschouwer (53) is niet langer waarnemend burgemeester van het Oost-Vlaamse Brakel. Woensdagavond was hij met een glas te veel op betrokken bij een ongeval waarbij een 35-jarige inwoner van zijn gemeente levensgevaarlijk gewond raakte. De Open Vld-politicus zat een nacht in de cel en moest alvast voor 15 dagen zijn rijbewijs inleveren. In overleg met zijn partij heeft hij gisteren beslist om een stap opzij te zetten.

