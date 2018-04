Burgemeester Brakel doet rit uit als schepen 23 april 2018

00u00 0

De waarnemende burgemeester van Brakel die vrijdag ontslag nam nadat hij met een glas te veel op betrokken geraakt was in een zwaar verkeersongeval, verdwijnt niet van het politieke toneel. Open Vld'er Stefaan Devleeschouwer (foto) treedt dan wel af als burgemeester, maar keert terug naar zijn voormalige functie als schepen. De gemeenteraad heeft partijgenote Marleen Gijselinck aangeduid om Brakel te leiden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. In afwachting van haar eedaflegging bij de Oost-Vlaamse provinciegouverneur is socialist Hedwin De Clercq dienstdoend burgemeester. Opmerkelijk: op de sociale media krijgt Stefaan Devleeschouwer massa's steunbetuigingen. (DCRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN