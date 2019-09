Exclusief voor abonnees Burenruzie ontaardt in Okay-warenhuis 17 september 2019

In een Okay-warenhuis in het Vlaams-Brabantse Ramsdonk (Kapelle-op-den-Bos) heeft zich gisteravond een fameuze burenruzie voorgedaan. Een dertiger spuwde eerst zijn buurvrouw van 46 in het gezicht en reed haar daarna met opzet aan met zijn winkelkar. Nadien sloeg hij haar 63-jarige man bewusteloos op de parking. Het slachtoffer werd met kneuzingen en een gezwollen oog naar het ziekenhuis overgebracht. De dader werd opgepakt. Het zou niet de eerste keer zijn dat hij agressief uit de hoek kwam tegenover het koppel, dat eraan denkt te verhuizen. (RDK)