Burenruzie beslecht met spade 06 augustus 2018

Een vete tussen twee buren in het Oost-Vlaamse Merelbeke heeft vlak voor het weekend een pijnlijke climax bereikt. Volgens Davy C. begaan zijn buren aan de lopende band bouw- en milieuovertredingen. C. kreeg in het kader van zijn meldingen bij de Vlaamse overheid al zware bedreigingen. Vrijdag liep de twist helemaal uit de hand. Terwijl C. de haag aan het knippen was, werd hij aangevallen door het oudste familielid van de buren - een man op leeftijd. Die viel het slachtoffer aan met een spade en probeerde meermaals het hoofd van zijn buurman te raken. Het kwam diezelfde avond nog tot een bemiddeling met de politie waarbij zelfs burgemeester Filip Thienpont het woord nam. Voor de aanval met de spade is een pv opgesteld. (OSG)

