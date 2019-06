Exclusief voor abonnees Buren redden dieren uit brandende stal van tachtiger 17 juni 2019

"In bloot bovenlijf stormde hij de brandende stal in om mijn geitjes te redden." Een 80-jarige landbouwer uit Ternat is zijn buren eeuwig dankbaar voor hun moed, nadat zijn stal vrijdagavond vuur had gevat. Een boerenzoon uit de buurt had de vlammen opgemerkt en haalde zonder aarzelen de geiten uit het gebouw. "En enkele andere buren duwden nog snel een aanhangwagen weg", zegt Frans Desmedt. "Ook mijn kippen konden gered worden. De volledige stal, waaronder ook een opslagplaats voor verschillende machines, ging wel in vlammen op."

