Exclusief voor abonnees Burchtse missiebroeders getuigen over hun werk 12 september 2019

00u00 0

Hugo Verhulst en Piet Goossens, twee missiebroeders uit Burcht, zijn momenteel terug thuis en komen op donderdag 12 september in OC 't Waaigat een lezing geven over hun missiewerk in Brazilië en Ethiopië.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis