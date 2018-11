Bunkers 13 november 2018

Met alle respect voor wat het Agentschap Onroerend Erfgoed doet voor het behoud van ons patrimonium, maar ik meen dat ze een burger die een paar bunkers heeft laten verzakken toch niet strenger kunnen straffen dan iemand die de grootste misdaad heeft begaan. Eén kilometer van de weide van de boer waarrond deze discussie draait, zijn bunkers moeten wijken voor de aanleg van een KMO-zone, maar om een landbouwzone te herstellen, zou het dan niet mogen? Er zijn er nochtans al veel verdwenen: met tractors en katrollen van de akker gesleept of in de grond laten zakken. Maar vóór de fusie hadden we de plaatselijke burgemeester, de plaatselijke gemeentesecretaris (die instond voor het inkleuren van de gewestplannen) en de champetter die een borrel kwam drinken terwijl hij u advies gaf. Nu zijn er grotere bestuursstructuren die veel verder van de plaatselijke bevolking afstaan. De politiek is er om de wetten te maken, maar ze kunnen ze in het parlement ook aanpassen. De rechter doet zijn werk, de deurwaarder voert het uit en de politiek mag zich daar niet mee bemoeien. Maar de eisende partij beslist of een vonnis al dan niet wordt uitgevoerd. En daar zit de onmenselijkheid van wat hier gebeurt. Ze kunnen het vonnis naast zich neerleggen, en een hardwerkende landbouwer op een meer menselijke manier aanpakken.

Naam en adres bekend

