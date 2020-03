Exclusief voor abonnees Bundesliga schat verlies op 750 miljoen euro 16 maart 2020

In Duitsland heeft het coronavirus de Bundesliga lam gelegd. Wordt de competitie niet uitgespeeld, dan lopen de clubs zo'n 750 miljoen euro mis, bevestigen bronnen binnen de DFL (Deutsche Fussball Liga). Terwijl in andere Europese landen al veel sneller werd beslist om de competities stil te leggen, bleven ze in Duitsland hopen om de wedstrijden achter gesloten deuren te kunnen afwerken. De reden was simpel. Duitse clubs zijn niet verzekerd voor de financiële schade als de tv-inkomsten wegvallen. (KDZ)