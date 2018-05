Bundelt alles wat dokter over je weet MijnGezondheid 09 mei 2018

00u00 0

België is na Zweden het tweede land in Europa met een online portaal waarop burgers al hun medische gegevens kunnen raadplegen. "Op MijnGezondheid vind je onder meer een samenvatting van je dossier bij de huisarts en gegevens uit ziekenhuizen. Ook je registratie als orgaandonor en wilsverklaringen zijn hier te consulteren", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). "Je kan je aanmelden met je eID of via de ItsMe-app, voor kinderen tot 16 jaar zijn het de ouders die beschikken over de toegang." Volgens De Block kan het portaal patiënten helpen om hun gezondheidstoestand beter te begrijpen, waardoor ze bewustere keuzes kunnen maken over mogelijke behandelingen. De huisarts kan via MijnGezondheid ook zien welke onderzoeken iemand al heeft ondergaan, waardoor dubbel werk vermeden wordt. Op termijn krijg je via het portaal ook je elektronisch voorschrift voor een geneesmiddel en informatie over screeningsprogramma's van de overheid.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN