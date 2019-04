Exclusief voor abonnees Buldog bijt jongen (10) dood in vakantiepark 15 april 2019

In een vakantiepark in het Britse Cornwall is zaterdagochtend een 10-jarige jongen gestorven na een aanval door een hond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden de jongen niet meer reanimeren. De hond, een buldog, is overgebracht naar een hondenkennel. Zijn baasje, een 28-jarige vrouw, is opgepakt op verdenking van doodslag. Volgens de politie hield ze een hond die gevaarlijk en oncontroleerbaar was. (IBO)