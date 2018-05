Buitenlandse Zaken waarschuwt Belgen: "Wees extra waakzaam" 12 mei 2018

Naar aanleiding van de toenemende spanningen in Israël roept Buitenlandse Zaken Belgen in Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook op om extra waakzaam te zijn. Ze vragen expliciet om weg te blijven van betogingen en samenscholingen. De dienst verwacht hevige protesten, aangezien de Amerikaanse ambassade volgende week verhuist van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat symboliseert de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël en verhit de gemoederen, want ook de Palestijnen claimen Oost-Jeruzalem als hun rechtmatige hoofdstad.

HLN