Buitenlandse Zaken roept op "Registreer je als je op reis gaat" 29 maart 2018

Met de paasvakantie voor de deur spoort het ministerie van Buitenlandse Zaken Belgen opnieuw aan om hun reis te registreren op Travellers Online. Een nieuwe campagne met onder anderen Goedele Liekens moet het platform onder de aandacht brengen. "Als er iets misgaat, krijg je makkelijker hulp. You never know", zegt Liekens in een filmpje. Buitenlandminister Didier Reynders (MR) lanceerde de site in juli 2015. Sindsdien hebben zowat 350.000 Belgen zich aangemeld. Het vaakst is dat voor reizen in de landen Turkije, Egypte, Spanje, de Verenigde Staten en Frankrijk.