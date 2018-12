Buitenlandse Zaken raadt reizen naar Parijs af 08 december 2018

Je blijft dit weekend maar beter weg uit Parijs. Dat zegt Buitenlandse Zaken. Er wordt gevreesd voor nieuwe rellen, nu de gele hesjes weer massaal op straat zullen komen. In de Franse hoofdstad worden 8.000 agenten ingezet, bijgestaan door 12 gepantserde voertuigen van de gendarmerie. In het hele land zijn 89.000 politiemensen opgetrommeld. Na het advies van Buitenlandse Zaken liet touroperator TUI weten de reiskosten integraal terug te betalen. Bij Thomas Cook/Neckermann kan je kiezen tussen een gratis annulering of herboeking. Ook Thalys komt z'n klanten tegemoet. Wie toch afzakt naar Parijs, krijgt de raad z'n bezoek te beperken tot de linkeroever en zéker symbolische plaatsen als de Arc de Triomphe, Champs-Elysées, Concorde en Bastille te mijden. De Eiffeltoren is sowieso gesloten en ook winkels krijgen de raad dicht te blijven. De voetbalmatch PSG-Montpellier is afgelast. (LVB)

