Buitenlandse Zaken: "Blijf weg uit Parijs"

De Belgische overheid raadt af om komend weekend naar Parijs te reizen wegens de geplande protesten van de 'gele hesjes' in de Franse hoofdstad en elders in het land. Bovendien verhoogde de Franse regering het nationale veiligheidsrisico na de schietpartij in Straatsburg dinsdagavond. Wie toch naar Parijs komt, vermijdt volgens Buitenlandse Zaken best menigtes en symbolische of toeristische plekken, zoals de Arc de Triomphe, de Champs-Élysées en de Bastille. Buitenlandse Zaken raadt ook af om in het centrum van de hoofdstad rond te rijden omdat veel verkeerslichten beschadigd zijn, met chaotisch verkeer als gevolg. Reizigers die bij TUI of Thomas Cook een trip naar Parijs boekten, kunnen hun reis annuleren en laten terugbetalen of uitstellen naar een latere datum.

