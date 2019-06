Exclusief voor abonnees Buitenlandse verplegers laten België links liggen 17 juni 2019

Voor het eerst sinds 2013 daalt het aantal buitenlandse verpleegkundigen in ons land. In 2017 werkten hier 8.432 niet-Belgische verplegers, terwijl het er vorig jaar nog maar 8.164 waren. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, waarover 'De Tijd' bericht. Tussen 2013 en 2017 was er nochtans een continue stijging.

