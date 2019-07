Exclusief voor abonnees Buitenlandse pers heeft weinig aandacht voor benoeming 'Mr. Potato Head' 03 juli 2019

Heel veel aandacht was er in de buitenlandse pers niet voor de aanduiding van Charles Michel. Een reporter van The New York Times onthulde wel de bijnaam die de Belgische premier in de Europese wandelgangen krijgt: 'Monsieur Patate', een verwijzing naar Mr. Potato Head, het personage uit de 'Toy Story'-films waarmee hij enige fysieke gelijkenis zou vertonen. Het Franse Le Nouvel Observateur stelt dat Michel kan buigen op een snelle carrière, "na een vroege politieke entree in de schaduw van zijn vader, voormalig Europees commissaris Louis Michel". Le Monde houdt het op een droge mededeling. De Belgische Duitstalige krant GrenzEcho maakt dan weer gewag van een "nieuw Europees droomkoppel: Ursula von der Leyen en Charles Michel". De Duitse defensieminister Von der Leyen wordt de nieuwe voorzitster van de Europese Commissie. (LB)

