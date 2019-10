Exclusief voor abonnees Buitenlandse pers focust vooral op euthanasie 24 oktober 2019

Marieke Vervoort staat niet alleen bij ons op alle voorpagina's, ook de internationale pers besteedt aandacht aan het overlijden van de paralympische kampioene - en dan vooral de Britten. Zo brengt BBC een persoonlijke hulde aan de atlete. "Ze was een opmerkelijke kampioene, op en naast de baan, ongelooflijk grappig en vol leven - al heb ik nooit met iemand zulke openhartige gesprekken gehad over de dood", schrijft Eleanor Oldroyd. 'The Guardian' keert terug naar de Spelen van Rio in 2016, waar ook de rest van de wereld 'kennismaakte' met de ondraaglijke pijnen die ze leed. De krant meldt ook dat haar papieren voor euthanasie "al klaarlagen". Over de plas - waar geen euthanasiewet is - woedt het debat over een eventuele legalisering nog altijd. Zelfs tot in Australië is 'Wielemie' nieuws: "Sinds Vervoort sprak over haar situatie, is er ook hier veel over euthanasie gediscussieerd." Ook de Franse pers heeft het over onze liberale euthanasiewet. (FT)

