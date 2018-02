Buitenlandse dokter moet Nederlands of Frans kennen 05 februari 2018

Minister Maggie De Block (Open Vld) wil dat buitenlandse artsen en zorgverleners die in ons land komen werken Nederlands of Frans spreken. Ze maakt daarom werk van een hervorming van de gezondheidsberoepenwet. "Bij het toekennen van een erkenning zal iedere zorgverlener moeten aantonen één van de landstalen machtig te zijn", klinkt het. "En bij de uitoefening van het beroep moeten artsen en andere zorgverleners een portfolio bijhouden, waarin ze moeten aantonen dat ze zich verder bijscholen, maar ook dat ze over genoeg talenkennis beschikken om patiënten kwaliteitsvol te verzorgen. We hebben dit al voorgelegd aan de andere regeringspartijen. Hoe beter iedereen meewerkt, hoe sneller we deze hervorming kunnen doorvoeren."

