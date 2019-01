Buitenlands voetbal 07 januari 2019

In de Coupe de France plaatsten Thomas Foket en Björn Engels zich met Reims voor de zestiende finales. De Noord-Fransen versloegen tweedeklasser Lens met 2-0, beide Belgen stonden de hele match op het veld. Ook Monaco, dat zonder Nacer Chadli en Youri Tielemans won tegen het bescheiden Canet-Roursillon (0-1), stoot door. Thomas Meunier en PSG lieten zich niet verrassen door vijfdeklasser Pontivy (0-4). Meunier speelde de hele match. Aaron Leya Iseka, die in de basis startte en in minuut 70 naar de kant werd gehaald, nam met Toulouse dan weer met 4-1 de maat van Nice. En met Marseille en Bordeaux lieten nog twee traditieclubs zich verrassen. L'OM ging met 2-0 de boot in tegen vierdeklasser Andrézieux en Bordeaux ging kopje onder bij Le Havre, een team uit de Ligue 2

