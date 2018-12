Buitenlanders kunnen makkelijker komen werken in Vlaanderen 08 december 2018

00u00 0

Terwijl de federale regering in de touwen hangt over een migratiedossier, maakt de Vlaamse regering het makkelijker om buitenlandse hoog- en middengeschoolden aan te trekken. Zo komen er bijvoorbeeld arbeidskaarten die drie jaar geldig zijn in plaats van één jaar. Buitenlanders zullen ook voor onbepaalde duur toegang krijgen op de arbeidsmarkt als ze hier enkele jaren gewerkt hebben. "Maar het kan nooit de bedoeling zijn dat onze eigen talenten van de arbeidsmarkt verdrongen worden of minder kansen krijgen", aldus Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). De maatregel is bedoeld om knelpuntvacatures sneller in te vullen. Daarvoor zal eerst gezocht worden op Vlaams niveau, dan binnen België, de buurlanden, vervolgens in Europa en tot slot de hele wereld.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN