Buitengegooid? Dan ga je toch gewoon op scheidingshotel

Gescheiden en op straat beland? Daar hebben ze in Nederland een oplossing voor. Pas gescheiden noorderburen kunnen binnenkort in het eerste scheidingshotel van het land terecht. 'NexT' zal het appartementsblok in Haarlem heten en het is het idee van een GroenLinks-raadslid, die na zijn scheiding noodgedwongen een 'bankslaper' werd. Het scheidingshotel moet plaats bieden aan moeders of vaders én kinderen die net thuis vertrokken zijn. De woningen zullen eruitzien als luxeappartementen en vanaf 550 euro per maand kosten. Wie net gescheiden is, kan er drie tot twaalf maanden blijven.

