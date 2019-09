Exclusief voor abonnees Buitenaardse Dygert ruim 6 minuten sneller dan Van de Velde WK tijdrijden vrouwen-elite 25 september 2019

Huh, Chloe Dygert? Wereld- en olympisch kampioene op de weg Anna van der Breggen op 1:32 (zilver). Tweevoudig wereldkampioene tijdrijden en uittredend regenboogtruidraagster Annemiek van Vleuten op 1:52 (brons). Om maar te zwijgen van onze Julie Van de Velde: 6:22 of liefst twaalf seconden per kilometer trager! Daar bestaat een woord voor: buitenaards. In wielertermen heet zoiets al gauw 'vreemd en verdacht'. Ware het niet dat Dygert (22) niet zomaar uit het niets komt. "We beleven een Evenepoel-momentje", aldus de liveverslaggever op Eurosport. Een vluchtige greep uit haar erelijst: goud op het WK achtervolging in 2017 en 2018, goud op het WK ploegenachtervolging in 2016, 2017 en 2018, zilver in de olympische ploegenachtervolging in Rio 2016. Een supertalent dus, zo lijkt het. (JDK)

