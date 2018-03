Buiten kijken 10 maart 2018

In Gent wachten ze niet op hogere temperaturen om aan de lente te beginnen. Tijdens het totaalevent Inside Out in Flanders Expo ontdek je alle nieuwigheden op het vlak van outdoor beleving: meubels, wellness, zwembaden en -vijvers... Ook het interieur komt aan bod en voor het eerst is er een aparte hal voor kunst. Geen stukken om te beleggen, maar om je huis extra uitstraling te bezorgen. Nog de moeite: het designpark waar onder meer Hay zijn buitencollectie presenteert, de geselecteerde cohousingprojecten van de architectuurwedstrijd, de pop-upstore waar je accessoires kunt kopen, de cateringpunten en de lezingen en workshops door en met professionals. Op Inside Out loop je niet zomaar langs rechte gangpaden, maar ga je als het ware op ontdekkingstocht in verschillende kamers.

