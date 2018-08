Buiten 30°, maar 'Thuis'-acteurs puffen in winterkleren 02 augustus 2018

00u00

Terwijl de collega's van 'Familie' nog twee weken van hun vakantie kunnen genieten, staat de cast van 'Thuis' al opnieuw op de set. En aangezien de thermometer meer dan 30 graden aangeeft, is dat serieus puffen. "We nemen nu al afleveringen op die begin november zullen worden uitgezonden. Dus lopen de personages tijdens hun buitenscènes al in dikke, gezellige wintertruien rond. Ook in de studio dragen ze twee of drie kledinglagen boven elkaar. Een komisch gezicht, want achter de schermen houdt de crew het natuurlijk bij korte broeken en lichte T-shirts", zegt producer Hans Roggen.

