Buisje in oor vaak "onnodig", zegt CM

Te veel kinderen krijgen een trommelvliesbuisje omdat ze regelmatig met oorontstekingen kampen. Dat vindt alleszins de Christelijke Mutualiteit (CM), die de ingreep in veel gevallen "overbodig" noemt. De ontstekingen zouden ook zónder voorbijgaan. De CM wijst op de grote verschillen tussen de ziekenhuizen. Zo leidt een consultatie bij de neus-keel-oorarts die ook trommelvliesbuisjes plaatst in het AZ Alma in Eeklo in ruim 27% van de gevallen tot een ingreep. In het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Brussel is dat nog geen 2%. Zo'n buisje houdt ook risico's in, op een (voorbijgaand of chronisch) loopoor, beschadiging van het trommelvlies, gehoorverlies, littekenweefsel en problemen bij de anesthesie, aldus nog de CM. "We roepen de nko-artsen op om de verschillen tussen de praktijken te bespreken en om de richtlijnen na te leven", zegt topman Luc Van Gorp. Dat valt niet in goede aarde. "De CM zet patiënten op om hun arts te wantrouwen", reageert de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. Volgens de beroepsvereniging van de nko-artsen heeft Van Gorp "wetenschappelijk geen been om op te staan". (IDV)

