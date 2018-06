Buikje 09 juni 2018

Mijn hart gaat uit naar tomaten, maar momenteel nog meer naar kolen. In het kolenbed wordt geen sprietje onkruid geduld, de aarde wordt er nog net niet met een kammetje fijngemaakt. Over vier maanden zal hier namelijk, zomaar, opeens, een baby'tje liggen. Tussen de kolen, zoals we als kind hoorden vertellen. En daarna moet ons zoontje ook nog eens groeien als kool. Alle redenen dus om die kolen te vertroetelen.

