Exclusief voor abonnees Buikgriep kost economie miljoenen 27 juni 2019

00u00 0

Acute gastro-enteritis of buikgriep kan de Belgische economie jaarlijks 210 miljoen tot zelfs 1 miljard euro kosten. Dat blijkt uit onderzoek van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. In ons land zijn er jaarlijks ruim 10 miljoen gevallen. Elke Belg wordt dus gemiddeld één keer per jaar getroffen. De ziekte leidt tot 465.000 raadplegingen bij de huisarts, 28.000 opnames en 345 sterfgevallen. De rechtstreekse kosten lopen op tot meer dan 112 miljoen euro per jaar. De onrechtstreekse kosten, door de daling van de productiviteit, worden geraamd op minstens 100 miljoen per jaar.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis