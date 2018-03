Buien op komst 30 maart 2018

00u00 0

De dag begint droog, en pas in de loop van de namiddag trekken er buien over het land. In de voormiddag is het redelijk bewolkt, met veel hoge en middelhoge wolken, maar de zon kan er geregeld doorheen schijnen. In de loop van de namiddag trekt dan een storing door het land met overal stevige buien. De maxima liggen rond 12 graden en er staat een matige wind uit het zuidoosten.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN