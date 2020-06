Exclusief voor abonnees Buien in de namiddag HET WEER 16 juni 2020

Vandaag staat er een prachtige zonovergoten ochtend op het programma. Er komen slechts enkele wolken voor en de zon kan het kwik al vlug doen klimmen. De maxima komen na de middag uit op gemiddeld 22 of 23 graden. Aan de kust en in de Ardennen is het wat koeler bij 18 of 19 graden. Er ontstaan talrijke stapelwolken en verspreid vallen er buien. Plaatselijk is er kans op een stevige onweersbui, vooral in het zuidwesten. Vanavond zijn er nog een aantal buien mogelijk, lokaal vergezeld van een donderslag. Vannacht nemen de buien sterk in aantal af en wordt het wisselend bewolkt. Tegen de ochtend komen er aan de kust echter opnieuw enkele buien voor. De minima liggen rond 13 graden en de naar zuid krimpende wind luwt tot zwak.

