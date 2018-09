Buien en onweer HET WEER 05 september 2018

00u00 0

Vandaag is het grijs en nevelig tijdens de ochtend, enkel in het oosten van het land is er kans op enkele opklaringen. Tijdens de namiddag ontstaan er regenbuien en mogelijk groeien enkele buien ook uit tot lokale onweders. Plaatselijk kan er flink wat neerslag vallen. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over weer