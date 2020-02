Exclusief voor abonnees Buien en gure wind HET WEER 26 februari 2020

Vandaag wordt het wisselvallig met een opeenvolging van zonnige perioden en wolkenvelden. Er trekken ook de hele dag verschillende buien door het land, op veel plaatsen worden die buien hevig met een winters karakter. In Vlaanderen gaat het vooral om hagel of natte sneeuw, in het zuiden valt er wat sneeuw. Het is guur bij temperaturen tot 6 graden en er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond vallen er eerst nog enkele buien, maar vervolgens wordt het rustiger en droger. Bij momenten wordt de bewolking ook dunner, waardoor het sneller kan afkoelen. Het kwik daalt tot net boven het vriespunt op veel plaatsen, en de wegen kunnen lokaal glad worden. De wind neemt ondertussen af in kracht en draait tijdelijk naar het zuidwesten.

