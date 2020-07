Exclusief voor abonnees Bugno en Merckx achterna? 13 juli 2020

De laatste renner met zowel een grote ronde als de Ronde van Vlaanderen op zijn palmares is Gianni Bugno. De Italiaan won de Giro in 1990 en de Ronde in 1994. Maar dé uitdaging voor Pogacar is uiteraard de weinig evidente combinatie Ronde-Tour. Daarvoor moeten we al terug naar - hoe kan het ook anders - Eddy Merckx. Merckx won vijf keer de Tour en twee keer de Ronde van Vlaanderen. In 1969 deed hij dat zelfs in één en hetzelfde seizoen. (JDK)