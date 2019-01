Bugatti's van 1 miljoen vergaren 60 jaar stof in Limburgse schuur 10 januari 2019

Drie zeldzame Bugatti's hebben zo'n 60 jaar stof vergaard in een schuur in Lanaken. Een 95-jarige kunstenaar, die altijd erg sober door het leven ging, biedt ze te koop aan via een Frans veilinghuis.

