Buffon tekent bij PSG 07 juli 2018

00u00 0

Al langer in de lucht, sinds gisteren officieel: Gianluigi Buffon (40) is een speler van Paris Saint-Germain. De Italiaan onderging overdag zijn medische testen en zette later zijn handtekening onder een contract van twee seizoenen. De legendarische doelman was einde contract bij Juve en wilde nog een laatste grote uitdaging in zijn carrière. (SJH/NVK/VDVJ)