Buffel wordt in mei opnieuw papa 20 november 2018

Het opperste geluk voor Thomas Buffel (37). Samen met vriendin Annabel Vandebroek verwacht hij in mei een zoontje. De flankaanvaller maakte het heugelijke nieuws gisteren bekend met een familiefoto op zijn sociale media (links). "We hebben de jongens een klein geheimpje verteld", klinkt het trots. "Ze krijgen een broertje." Buffel had al een tweeling Fausto en Maceo met zijn echtgenote Stephanie, die in januari 2017 overleed aan de gevolgen van darmkanker. Met Annabel, een juf op de school van zijn zoontjes, vormt hij sinds begin dit jaar een koppel. De twee bezegelen hun liefdesgeluk nu dus met een zwangerschap.

