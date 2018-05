Buffel mist afscheidsmatch Kuyt 22 mei 2018

Voor Thomas Buffel heeft die barragematch een jammerlijk gevolg. De middenvelder van Racing Genk mist op die manier de afscheidsmatch van Dirk Kuyt. Als ex-Feyenoorder was Buffel door de Nederlander uitgenodigd om volgende week deel te nemen aan een galamatch in een uitverkochte Kuip. "Ik was daar uiteraard graag bij geweest", bekende Buffel. "Maar ik heb nu eenmaal andere prioriteiten." (SJH)