Buffalo's vormen erehaag 18 mei 2018

Grootser dan Real Madrid: dat wil AA Gent zondag zijn in Jan Breydel. Weigerde de Koninklijke twee weken terug nog op het veld van Barcelona een erehaag te vormen voor de nieuwe kampioen van Spanje, dan zijn de Buffalo's komend weekend wel van plan om hun ego (even) opzij te zetten. Een hoogst uitzonderlijk gebaar. Niet zozeer die erehaag - drie jaar geleden feliciteerde Anderlecht nog op soortgelijke wijze AA Gent met de titel - wel het feit dat Dejaegere en maats het op het veld van de vijand zullen doen. Il faut le faire. Niet elke Gentse fan zal het gebaar appreciëren, maar het bestuur wil op die manier respect betuigen tegenover de kersverse landskampioen. In principe zullen ook de obligate bloemen voor Club-voorzitter Bart Verhaeghe niet ontbreken.

