Exclusief voor abonnees Buffalo's spelen padel en golf 09 januari 2020

00u00 0

Halfweg de stage in Oliva was het bij AA Gent tijd voor wat ontspanning. Na een ochtendlijke strandloop en een vrij intensieve training in de voormiddag, werd er na de middag tijd gemaakt voor golf en padel, met een competitie-element. Bij de golfinitiatie toonde Roman Bezus zich nipt de beste, in het padeltoernooi waren Alessio Castro-Montes en Jan Van den Bergh de sterksten. 's Ochtends viel er nog positief nieuws te noteren, want Timothy Derijck trainde voor het eerst na zijn operatie weer met de groep. Owusu trainde individueel met de kine, Yaremchuk bleef binnen voor verzorging.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis