Buffalo's redden de eer

't Was geen topweek voor onze Belgische topclubs. Vier Europese wedstrijden leverden uiteindelijk één punt op... met dank aan de weerbaarheid van AA Gent. Net als Club Brugge en Genk slikten de Buffalo's al snel een tegendoelpunt tegen Wolfsburg - na 24 minuten stond het zelfs 0-2. Mede dankzij een discutabele tweede goal van Yaremchuk pakte Gent in de absolute slotfase alsnog een punt. Standard verging het later op de avond minder goed - de Rouches verloren met 2-1 in Frankfurt. De Luikenaars lukten in de 82ste minuut de aansluitingstreffer, maar verder kwamen ze niet. Alles samen geen goeie week dus voor de Belgische clubs in Europa, de zware nederlagen van Club en Genk in de Champions League indachtig. In heel Europa presteerde geen enkel land uit de top 12 van de UEFA-ranking slechter. Enkel kneusjes Servië, Kazachstan, Luxemburg, Slovakije, Bulgarije, Noorwegen, Griekenland en Tsjechië haalden geen enkel punt. Stuk voor stuk hebben onze topclubs halverwege de poulefase wél nog uitzicht op een overwintering. AA Gent gaat zelfs aan de leiding in de groep, Standard moet over twee weken beter doen tegen Frankfurt wil het uitzicht behouden op een Europese lente. (TTV)

