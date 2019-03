Exclusief voor abonnees Buffalo's op volle sterkte naar Brugge 30 maart 2019

Jess Thorup kan de play-offs nagenoeg op volle sterkte aanvatten. "Tijdens de vrijdagtraining deden alle 25 kernspelers de opwarming mee, alleen Azango werkte daarna individueel verder. Hij is nog niet klaar, al de anderen wel." Dat betekent dat Thorup eindelijk weer kan rekenen op Giorgi Chakvetadze, die na Nieuwjaar amper nog in actie kwam door een knieblessure. "We staan voor drie wedstrijden in één week, we zullen iedereen kunnen gebruiken", aldus Thorup. (RN)