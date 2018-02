Buffalo's op stage voor play-off 1 13 februari 2018

AA Gent wil na de remonte in de reguliere competitie ook in de play-offs gensters slaan. In de week na het einde van de competitie trekken de Buffalo's op stage om play-off 1 voor te bereiden. Van dinsdag 13 tot en met zondag 18 maart slaan zij hun tenten op in het Spaanse Campoamor. De stage wordt in de eerste week na de competitie georganiseerd omdat een aantal Gentse internationals in de twee weken daarna onbeschikbaar zijn vanwege interlandvoetbal. (RN)