Exclusief voor abonnees Buffalo's moeten niet wachten op Godeau 28 januari 2020

00u00 0

AA Gent neemt Bruno Godeau (27) nu al over van Moeskroen. De Buffalo's vonden eerder al een akkoord voor volgende zomer met Godeau, die bij Moeskroen einde contract is. De linksvoetige centrale verdediger tekende al een overeenkomst tot 2023 bij de Buffalo's, maar gisteren vond Gent met Moeskroen een akkoord voor een onmiddellijke overgang. AA Gent zou Moeskroen iets meer dan 150.000 euro betalen om hem meteen naar de Ghelamco Arena te halen. Normaal gezien is Godeau al speelgerechtigd voor de wedstrijd van zaterdag op KV Mechelen. (RN)