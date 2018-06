Buffalo's maken comeback op Zalando 29 juni 2018

Goed nieuws voor wie zijn of haar korte beentjes wil compenseren of gewoon heimwee heeft naar de jaren 90. Sinds deze week verkoopt webshop Zalando het veruit lelijkste maar ook meest populaire relikwie uit het Spice Girls-tijdperk: de Buffalo. Twintig jaar na de hype is de plompe schoen met centimetersdikke zool dus niet langer fout. Waar het schoenenmerk zich tot voor kort vooral richtte op luxewinkels in onder meer Londen en de VS, kan vanaf nu elke fan ze in huis halen. Ook fotomodel Gigi Hadid - nochtans geen kind van de nineties - werd deze week nog met lichtroze zolen gespot. Díe ultieme Baby Spice-look kan je jammer genoeg niet bij Zalando vinden: de Buffalo's worden enkel in het zwart, wit en geel verkocht. Voor de lage sneaker betaal je 169,95 euro, de hoge variant kost 189,95 euro. (FT)

