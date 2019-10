Exclusief voor abonnees Buffalo's leggen Yaremchuk & Chakvetadze langer vast 26 oktober 2019

00u00 0

AA Gent heeft de contracten van Roman Yaremchuk (23) en Giorgi Chakvetadze (20) opengebroken. Zowel Yaremchuk als Chakvetadze tekende een nieuwe overeenkomst tot 2023. Yaremchuk was donderdagavond nog de held van de Buffalo's met zijn goals tegen Wolfsburg. Europees en in de competitie was hij al goed voor 12 goals en 3 assists in 16 wedstrijden. Hij werd door UEFA geselecteerd in het Europa Leagueteam van de week.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen