Buffalo's doen bod op Ngadeu 03 juli 2019

AA Gent heeft zijn zinnen gezet op de Kameroense international Michael Ngadeu, die momenteel met zijn land als basisspeler actief is op de Africa Cup. Gent heeft een concreet bod neergelegd bij Slavia Praag, waar de 28-jarige centrale verdediger nog onder contract ligt. Ngadeu speelde een sterk seizoen bij Slavia, waarmee hij RC Genk uitschakelde in de Europa League. Slavia Praag beraadt zich over het bod van de Buffalo's. De 1m90 grote Ngadeu zou na Alessio Castro-Montes, Reuben Yem en Mikael Lustig al de vierde defensieve aanwinst kunnen worden bij AA Gent, dat vorig seizoen te veel goals incasseerde. Siebe Horemans (21) tekent vandaag voor drie jaar bij het Nederlandse Excelsior. (RN)